«Минус 20 лет!»: Климова после похода к визажисту значительно преобразилась

Актриса и так невероятно молода и красива, но после сеанса макияжа стала заметно моложе.

Известная актриса, звезда сериала «По законам военного времени» 42-летняя Екатерина Климова – мать четверых детей. Самой младшей наследнице, дочурке Белле от актера Гелы Месхи, в этом году исполнится уже 5 лет, а старшая Лиза Хорошилова уже – абитуриентка журфака МГУ. При этом знаменитая мама выглядит невероятно эффектно и молодо, собирая восхищенные взгляды и комплименты поклонников.

В очередной раз Климова заставила заговорить о себе и свей красоте. А поводом стал поход в мейкап-студию. После посещения визажиста знаменитость позировала для фото и ввергла многих подписчиков в восторженное удивление – по их мнению, Климова невероятно помолодела.

«Это Климова? Если б не подпись, ни за что бы не поверила! Просто минус 20 лет!», «Она с каждым днем все хорошеет», «Она очень красивая женщина», «Как она мне нравится», «Климова всегда нравилась», — пишут под фото поклонницы.

Звезда не только следит за собой и своей внешностью, но и остается в теме модных трендовых причесок. Она, например, сделала сама актуальную стрижку своей дочери Белле, и малышка осталась довольна. А потом они отправились на шопинг подбирать обновки к новой прическе наследницы.