Как могла контролировала: пятая жена Ефремова безуспешно боролась с пьянством мужа

Накануне стало известно, что Михаилу Ефремову, 56-летнему заслуженному артисту РФ, поставили диагноз: хронический алкоголизм. Он давно прославился своим неравнодушием к выпивке и регулярно появлялся на публике в нетрезвом состоянии. И, будучи пьяным, он устроил смертельную аварию в центре Москвы 8 июня. Сейчас актер находится под домашним арестом, а по заведенному в отношении него уголовному делу ему светит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Проблему с алкоголем у Ефремова начались еще до встречи с пятой супругой. Но именно Софья Кругликова взялась за борьбу с зеленым змием. Как пишет сайт kp.ru , нынешняя жена способствовала исправлению привычек своего мужа. Она устроила его в элитный спортивный клуб, следила за его питанием, подсыпала травки для чистки печени, консультируясь с врачом. Сама возлюбленная актера за те 18 лет, что они с Ефремовым женаты, к алкоголю осталась равнодушна.

Кстати, Кругликова оправдывала слабость Ефремова к выпивке тем, что у него душа добрая, открытая и израненная. А вот более радикальных методов лечения типа кодировки она не допускала, считая подобные методы насилием над личностью. Софья пыталась привести мужа к осознанию проблемы и настроить мозг на отказ от вредной привычки. Но увы, успеха на этом поприще пара, как мы видим, не достигла.