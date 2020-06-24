«У нас свой парад — морских волн и ракушек»: Бледанс увезла сына Семена в Анапу

В беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro Эвелина Бледанс рассказала о том, что она увезла сына Семена на море. Сейчас ведущая программы «Человек-невидимка» проводит летние каникулы в Анапе.
Как говорит светская львица, каждую свободную минуту они проводят на пляже, наслаждаясь морским воздухом и греясь на солнышке. К этому располагает и теплая погода. По этой причине теледива пропустила парад Победы на Красной площади. Эвелина призналась, что ей очень стыдно в этом признаваться, но оказавшись на море, она забыла обо всем на свете. Так долго они с сыном ждали эту поездку. В ближайшее время знаменитость планирует побывать и в Сочи.
При этом Эвелина напомнила, что они с Семеном принимали участие во многих акциях, отдавая дань памяти павшим войнам. А наследник Бледанс даже примерял гимнастерку, как маленький защитник Отечества.
«Как мне стыдно, сегодня парад же был! Просто мы с Семеном сейчас на пляже… Извините ради Бога, парад на Красный площади не смотрели. У нас тут правда свой парад — морских волн и ракушек! Мы отдыхаем в Анапе, потом поедем в Сочи.
Хоть и пропустили марш наших доблестных военных, но обещаем все посмотреть в записи. Слава Богу, все есть в Интернете. Как только позволили, мы вот сразу поехали к морю всей семьей. Проводим время на пляже. С Семеном мы сажали деревья в память всем павшим в Великой Отечественной войне. Участвуем во всех акциях. Теперь можем и отдохнуть», — отметила Бледанс.