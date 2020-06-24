«У нас свой парад — морских волн и ракушек»: Бледанс увезла сына Семена в Анапу

Ведущая программы «Человек-невидимка» призналась, что они каждую свободную минуту проводят на пляже, наслаждаясь морским воздухом и греясь на солнышке.

В беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro Эвелина Бледанс рассказала о том, что она увезла сына Семена на море. Сейчас ведущая программы «Человек-невидимка» проводит летние каникулы в Анапе.

Как говорит светская львица, каждую свободную минуту они проводят на пляже, наслаждаясь морским воздухом и греясь на солнышке. К этому располагает и теплая погода. По этой причине теледива пропустила парад Победы на Красной площади. Эвелина призналась, что ей очень стыдно в этом признаваться, но оказавшись на море, она забыла обо всем на свете. Так долго они с сыном ждали эту поездку. В ближайшее время знаменитость планирует побывать и в Сочи.

При этом Эвелина напомнила, что они с Семеном принимали участие во многих акциях, отдавая дань памяти павшим войнам. А наследник Бледанс даже примерял гимнастерку, как маленький защитник Отечества.