«Хочется встать на ноги»: сын Орбакайте объяснил, почему еще не порадовал Пугачеву правнуками

23-летняя Алена Краснова не так давно обзавелась первым племянником. Первенца родила ее старшая сестра Янина. А вот сама модель уходить в декрет не спешит. Позицию возлюбленной разделяет и солист группы Multiverse. Сын Кристины Орбакайте не торопит супругу с материнством.

В одном из интервью Никита Пресняков объяснил, почему он до сих пор не порадовал именитую бабушку долгожданным правнуком. Наследников с нетерпением ждет и мама певца. Супруга предпринимателя Михаила Земцова сетовала на то, что ее старшие дети не спешат обзаводиться потомством. И это при том, что сама Кристина стала мамой в двадцать лет.

По словам Никиты, им с Аленой нужно встать на ноги. А уже потом, как считает музыкант, можно подумать и о пополнении в семье. Невестка Орбакайте уточнила, что им хочется увидеть мир, немного попутешествовать, пожить для себя.

«Пока что рано еще. Хочется пожить для себя, попутешествовать», — отметила супруга музыканта. «И еще хочется встать на ноги», — добавил Пресняков.

В беседе с Лерой Кудрявцевой в эфире ее ток-шоу возлюбленный Алены Красновой уточнил, что у них в семье общий кошелек. Все коммунальные платежи и другие счета Никиты оплачивает со своей карты. Иногда певец может выдать супруге определенную сумму на мелкие расходы, к примеру, на салон красоты или маникюр.

Как говорит Алена, она также зарабатывает деньги, получая гонорары за рекламу и коммерческие съемки. Однако кормильцем и главой семьи модель считает все-таки мужа. Так как он получает больше, чем она. И отвечает на все расходы, связанные с бытом.