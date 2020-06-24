«Секси-взгляд»: Анна Хилькевич похвасталась новыми ресничками после бьюти-преображения

Анна Хилькевич долгое время старательно соблюдала режим самоизоляции, уединившись со своим мужем бизнесменом Артуром Волковым, а также дочками Арианной и Машей в загородном доме. Актриса и ее близкие не покидали территории своего приусадебного участка даже ради покупки продуктов. Их доставляла им курьерская служба и оставляла за дверью.

Во время ограничительных мер и закрытия салонов красоты звезде «Универа» пришлось освоить искусство мастеров по маникюру и эпиляции, самостоятельно выполнив все необходимые процедуры. Также Анна была вынуждена вспомнить и про давно забытый навык парикмахера (училась когда-то на курсах) и подстричь мужа.

Однако с одной техникой звезда не смогла управиться сама — это наращивание ресниц. А они во время пандемии, стоит отметить, сильно пострадали у Хилькевич. Об этом артистка без стеснения рассказала в личном блоге.

«Вот кто точно исхудал на карантине, так это ресницы. Дела у них были, мягко говоря, «не густо», с явно выраженной дистанцией», — сказала актриса.

Поэтому, как только в Москве открылись салоны красоты, блондинка поспешила восполнить бьюти-пробел и нарастить реснички. Результатом преображения актриса поделилась в Сети.