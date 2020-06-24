Стиль в мелочах: Навка в хлопковом бело-голубом сарафане и бежевой шляпке появилась на параде Победы

Олимпийская чемпионка не смогла пропустить это важное событие. На трибунах вместе с фигуристкой был замечен Дмитрий Песков и их пятилетняя дочка Надежда.

Татьяна Навка не смогла пропустить такое важное событие, как парад Победы. На зрительской трибуне вместе с олимпийской чемпионкой был замечен ее муж — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Вместе с собой фигуристка взяла и пятилетнюю дочку Надежду, которая с интересом наблюдала за маршем военных.

Для выхода в свет экс-партнерша Романа Костомарова в танцах на льду выбрала хлопковый бело-голубой сарафан без рукавов. Дневной образ спортсменка дополнила бежевой шляпкой и солнцезащитными очками, продумав свой стиль вплоть до мелочей.

Муж Татьяны Навки отдал предпочтение классическому костюму и белой сорочке. Для того, чтобы маленькой Наде было лучше видно все происходящее на Красной площади, Дмитрий Сергеевич держал наследницу на руках. Таким образом малышка могла беспрепятственно наблюдать за парадом.

Напомним, что в свои пять лет Надя Пескова учит три иностранных языка: китайский, английский и французский. Ко всему прочему, девочка занимается фигурным катанием. Так, этой зимой наследница Татьяны Навки вместе с 18-летней Алиной Загитовой дебютировала в ледовом мюзикле «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

По словам фигуристки, их с Дмитрием дочка растет очень смышленым и ответственным ребенком. Надя добросовестно «откатала» все программы наравне со взрослыми, ни разу не пожаловавшись на усталость.