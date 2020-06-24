«Луноликая султанша»: Пелин Карахан в топе без лифа свела с ума роскошной фигурой в экстра-мини

35-летняя Пелин Карахан не уступает в красоте своим звездным коллегам. После рождения двоих детей актрисе из турецкого сериала «Великолепный век» удалось сохранить точеную талию. На личной страничке микроблога возлюбленная Бедри Гюнтая опубликовала свежий летний снимок, вызвав массу восторженных откликов. Партнерша Бурака Озчивита блеснула эффектной фигурой, поразив верных почитателей стройностью и соблазнительными изгибами звездного тела.

В кадре Пелин предстала в нюдовом топе на бретельках без лифа. Судя по линиям загара, актриса большую часть времени проводит на садовом участке, разгуливая по террасе в бикини. Вместе с мужем и детьми Карахан уже давно обосновалась за городом в своем особняке. Точеную фигуру девушка подчеркнула экстра-мини, отдав предпочтение джинсовой юбке. Поклонники актрисы восхитились плоским животиком Пелин, усомнившись в том, что она подарила возлюбленному двоих сыновей — настолько идеально смотрится ее фигура.

Напомним, что вместе с мужем Бедри Гюнтаем актриса воспитывает шестилетнего Али Демира и трехлетнего Джана Эюпа. После окончания съемок в «Великолепном веке» Пелин сконцентрировалась на семье и детях.