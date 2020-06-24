«Мне лично не нужен»: Андрей Макаревич высказался о торжественном параде 24 июня

Музыкант признался, что подобные мероприятия захватывали его в далеком детстве.

Утром 24 июня Москва и другие города России наполнились духом 9 Мая. По всей стране, и в первую очередь на Красной площади в Москве, в этот день пройдут военные парады, которые ранее были отменены из-за коронавируса.

Накануне радио «Комсомольская правда» провело опрос у звезд, нужен ли им сейчас торжественный парад. Неожиданный ответ дал известный музыкант Андрей Макаревич.

«Мне лично не нужен. Я в детстве получал удовольствие от парадов, когда мне было восемь лет. Я выходил на набережную и смотрел, как танки готовятся к выходу на Красную площадь», — рассказал 66-летний артист.

Также он добавим, что сейчас находится не в Москве, а в Астрахани.

Напомним, в последние годы лидер «Машины времени» не раз отмечался нелицеприятными высказываниями о россиянах, его даже хотели лишить звания народного артиста. Но в 2020-м прессу стала больше интересовать личная жизнь музыканта, ведь он женился в четвертый раз — на женщине, что на 30 лет моложе него.