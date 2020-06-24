«Просто очень красиво»: Рудковская вслед за Галкиным показала свой цветущий сад

Известный телеведущий, шоумен Максим Галкин давно живет в деревне, где владеет роскошным замком и огромной приусадебной территорией, на которой лично выращивает самые разные цветы, растения, плодово-ягодные деревья и кустарники.

С наступлением весны он вместе с супругой Аллой Пугачевой и детьми Гарри и Лизой часто гуляет в своем саду, наслаждаясь цветением и ароматами, а также волшебными звуками, наполняющими имение. Недавно он провел настоящую экскурсию по территории имения и показал, как пышно цветут его любимые растения.

Вслед за Галкиным провела экскурсию по своему саду и другая знаменитость — продюсер Яна Рудковская. Супруга фигуриста Евгения Плющенко проживает вместе с семьей на Рублевке в особняке с роскошным дизайнерским оформлением. На приусадебной территории у Рудковской расцвело большое разнообразие цветов и кустарников, и она поспешила показать подписчикам в Instagram, как все это выглядит. Среди цветущего многообразия — маки, люпины, гортензии, волжанка и множество зелени.

«Вот это шиповник. Вот это пионы. У нас везде пионы, потому что я их очень люблю, самые мои любимые. И лаванда уже начинается. А вон там какие розы! Смотрите, просто очень красиво», — рассказала в stories знаменитость.

Рудковская несколько раз оформляла свои знаменитые завтраки пионами, собранными в собственном саду.

«Произведение искусства», — называет эти цветы инстадива.

Недавно светская львица пожаловалась, что к ее дому прилетел беспилотник, чтобы снять виды ее владений, но она поспешила заявить, что обо всем, что происходит в ее жизни и окружении, она будет сообщать сама — поклонники смогут узнавать новости о ней из первых уст.