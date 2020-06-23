«Мясо запекалась и жарилось»: Семенович рассказала, чем баловала возлюбленного на карантине

Певица в беседе с порталом Teleprogramma.pro поделилась впечатлениями о съемках передачи «У-Дачный чарт» и поведала, чему научилась за время самоизоляции.

Анна Семенович относит себя в категории людей «позитивщики». Девушка старается не унывать и всегда заряжает поклонников хорошим настроением. На положительной ноте она пережила и карантин. Первое время певица находилась у себя дома в компании брата и таинственного возлюбленного, чью личность пока скрывает. А позже артистка уехала на дачу к родителям, где смогла отдохнуть на природе.

Как оказалось, Анна недавно вновь уехала за город. У нее состоялись съемки новой передачи «У-Дачный чарт» канала «Муз-ТВ». Шоу направлено на тех, кто соскучился по даче и не может жить без хорошей музыки. В беседе с порталом Teleprogramma.pro певица рассказала, как пережила самоизоляцию и чему научилась за этот период.

«Я очень люблю готовить на даче: вкусные маринады, шашлычок, копченную рыбу, плов. Обожаю гулять в лесу, вдыхать запах скошенной травы. Так здорово расстелить покрывало на травке и устроить прекрасный пикничок со свежими фруктами, ягодами и всякими вкусняшками», — призналась звезда.

Девушка отметила, что свою любовь к лету выразит в передаче «У-Дачный чарт», сделав ее сочной, уютной и интересной. К слову, на самоизоляции ей приходилось кормить двоих мужчин, поэтому артистка усовершенствовала кулинарный навык.

«Я научилась шикарно готовить мясные блюда, потому что я была на изоляции с братом и молодым человеком. И их нужно было кормить! Два здоровых мужика — девочки меня поймут. Мясо запекалась и жарилось, тушилось в пиве. Курица тоже постоянно жарилась, запекалась — что только я не готовила», — поделилась Семенович.

Она добавила, что в свободное время успела прочитать книги, которые обычно откладывала на потом. Также девушка успела посмотреть несколько сериалов. Она выделила такие картины, как «Любовницы», «Почему женщины убивают» и «Триггер». Анна записала две новые песни, поэтому ждет момента, когда снова сможет зажечь на концертах с поклонниками. А о том, как она доила корову и пыталась подружиться с павлином, читайте в большой колонке Teleprogramma.pro.