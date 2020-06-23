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Пляжный флирт: Бритни Спирс провела свидание в бикини и с медицинской маской

Певица решила полностью обезопасить себя от коронавируса, даже вдали от посторонних людей.

Пляжный флирт: Бритни Спирс провела свидание в бикини и с медицинской маской
Бритни Спирс и Сэм Асгари. Фото: instagram.com/britneyspears

Бритни Спирс вместе со своим возлюбленным Сэмом Асгари наслаждалась целый день на пляже. При этом пара сделала все возможное, чтобы предотвратить распространение коронавируса и противостоять ему.

«Все, что вам нужно – это любовь и пляж», — написала поп-звезда в своем аккаунте в Instagram.

Влюбленные на фото держатся за руки, смотрят на океан и лежат на полотенцах бок о бок. И все это в защитных масках.

Напомним, на прошлой неделе губернатор Калифорнии обязал ношение масок повсеместно.

Спирс ранее сообщала, как сильно она скучала по своему бойфренду, когда они были далеко друг от друга в начале пандемии.

«Я нахожусь на карантине с тех пор, как вернулась из Луизианы несколько недель назад. Я действительно похудела, потому что скучаю по нему, теперь ни одни из моих штанов или шорт мне не подходят!» — добавила тогда Спирс.

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