Пляжный флирт: Бритни Спирс провела свидание в бикини и с медицинской маской

Певица решила полностью обезопасить себя от коронавируса, даже вдали от посторонних людей.

Бритни Спирс вместе со своим возлюбленным Сэмом Асгари наслаждалась целый день на пляже. При этом пара сделала все возможное, чтобы предотвратить распространение коронавируса и противостоять ему.

«Все, что вам нужно – это любовь и пляж», — написала поп-звезда в своем аккаунте в Instagram.

Влюбленные на фото держатся за руки, смотрят на океан и лежат на полотенцах бок о бок. И все это в защитных масках.

Напомним, на прошлой неделе губернатор Калифорнии обязал ношение масок повсеместно.

Спирс ранее сообщала, как сильно она скучала по своему бойфренду, когда они были далеко друг от друга в начале пандемии.

«Я нахожусь на карантине с тех пор, как вернулась из Луизианы несколько недель назад. Я действительно похудела, потому что скучаю по нему, теперь ни одни из моих штанов или шорт мне не подходят!» — добавила тогда Спирс.