Пляжный флирт: Бритни Спирс провела свидание в бикини и с медицинской маской

Бритни Спирс вместе со своим возлюбленным Сэмом Асгари наслаждалась целый день на пляже. При этом пара сделала все возможное, чтобы предотвратить распространение коронавируса и противостоять ему.
«Все, что вам нужно – это любовь и пляж», — написала поп-звезда в своем аккаунте в Instagram.
Влюбленные на фото держатся за руки, смотрят на океан и лежат на полотенцах бок о бок. И все это в защитных масках.
Напомним, на прошлой неделе губернатор Калифорнии обязал ношение масок повсеместно.
Спирс ранее сообщала, как сильно она скучала по своему бойфренду, когда они были далеко друг от друга в начале пандемии.
«Я нахожусь на карантине с тех пор, как вернулась из Луизианы несколько недель назад. Я действительно похудела, потому что скучаю по нему, теперь ни одни из моих штанов или шорт мне не подходят!» — добавила тогда Спирс.