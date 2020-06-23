Пикник на террасе: Юдашкины поужинали с Буйновым и Пугачевой в саду

Ранее супруга именитого модельера говорила о том, что с нетерпением ждет того момента, когда она сможет увидеться с Примадонной и ее семьей.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, чета Юдашкиных близко дружит с семьей Алла Пугачевой. Так, еще в апреле, поздравляя певицу с днем рождения, возлюбленная именитого кутюрье призналась, что она с нетерпением ждет того момента, когда сможет увидеться с Примадонной и ее семьей. 71-летняя певица вместе с мужем шоуменом Максимом Галкиным и двойняшками Гарри и Лизой уже давно обосновалась в подмосковной деревне Грязь.

Поселившись в особняке мужа, артистка доверила свой загородный дом на Истре старшему внуку Никите Преснякову. Музыкант присматривает за дачей именитой бабушки вместе со своей супругой Аленой Красновой.

На пикнике Марины Юдашкиной помимо Аллы Борисовны побывал и эстрадный исполнитель Александр Буйнов. Возлюбленная кутюрье не стала скрывать, что была рада повидаться с близкими друзьями, спустя два месяца добровольной самоизоляции.

Супруга Валентина Абрамовича решила накрыть стол в саду. Так, ужин знаменитостей прошел на свежем воздухе. Марина поблагодарила Буйнова за то, что он наведался к ним гости. А Примадонна и вовсе подметила, что все-таки рискнула покинуть особняк в деревне Грязь, чтобы повидаться с друзьями.

«Отбросив страх и скинув маски, нам встреча показалась сказкой», — не без иронии подметила певица.

В одном из своих интервью Максим Галкин признался, что он считает Аллу образцовой матерью. Ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале уточнила, что при их детях никто и никогда не ссорился. Именно по этой причине, как говорит шоумен, Гарри и Лиза растут счастливыми и абсолютно беззаботными.

Супруг певицы не стал скрывать, что его второй половинке хочет проводить с малышами каждую свободную минуту. А сама Пугачева говорила о том, что мечтает увидеть, какими станут ее дети, когда вырастут.