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Звездный гость

Тянет к брюнеткам: Прилучного заметили в компании звезды «Папиных дочек»

Знаменитый актер вместе с Мирославой Карпович отправился на шопинг.

Тянет к брюнеткам: Прилучного заметили в компании звезды «Папиных дочек»
Павел Прилучный. Фото: globallookpress.com

Известный актер, звезда сериала «Мажор» 32-летний Павел Прилучный в середине июня официально расторг брак с актрисой Агатой Муцениеце. Их семья просуществовала почти 9 лет, за это время у них появилось двое наследников — сын и дочка. О разводе стало известно в феврале, когда супруги оповестили о решении расстаться своих поклонников в Instagram.

Но недолго Прилучный оставался свободен. По сообщениям Telegram-канала «Курятник», звезду «Мажора» заметили в компании с актрисой Мирославой Карпович, прославившейся ролью Маши в сериале «Папины дочки».

Павел Прилучный и Мирослава Карпович
Павел Прилучный и Мирослава Карпович. Фото: Telegram-канал «Курятник»

Прилучный любезно нес покупки и дамскую сумочку спутницы. Несмотря на защитную маску на знаменитости, узнать его прохожим не составило труда.

Сейчас Павел Прилучный занят в съемках военной драмы «Побег из ада» Тимура Бекмамбетова. Бывший супруг Муцениеце играет главную роль. Его персонаж — летчик Девятаев, который оказался в плену у фашистов и предпринял дерзкий и опасный побег.

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Мирослава КарповичПавел ПрилучныйПрилучный новостиПрилучный развод
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