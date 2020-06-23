Папина дочка: Эмин запечатлел полуторагодовалую Афину в розовых легинсах за игрой в песочнице

Объявив о расставании с Аленой Гавриловой, азербайджанский исполнитель не перестает делиться свежими снимками с их общей дочерью.

В недавнем интервью Эмин Агаларов подтвердил информацию о том, что он намерен официально расторгнуть брак с 32-летней моделью из Саранска Аленой Гавриловой. Отношения супругов не спасло даже появление общего ребенка. Пара воспитывает полуторагодовалую дочку Афину. В браке молодые люди прожили без малого два года.

Напомним, что от предыдущих отношений у избранницы азербайджанского певца есть первенец — сын Рустам. Сам Эмин стал многодетный отцом. Экс-супруга музыканта, бизнесвумен Лейла Алиева, родила ему сыновей-двойняшек. Сейчас одиннадцатилетние Али и Микаил живут вместе со звездной мамой в Баку. Певец может беспрепятственно навещать наследников и забирать их к себе на каникулы.

Ранее Алена Гаврилова прокомментировала слухи о том, что ее дочь якобы осталась с отцом. Модель призвала поклонников «не писать глупости», дав понять, что полуторагодовалую Афину они с мужем растят вместе. И никто не отбирал у нее ребенка. Говоря о расставании со второй супругой, Эмин уточнил, что никогда не стал бы сожительствовать ради сохранения брака.

После того, как Эмин подтвердил информацию о своем расставании с Аленой Гавриловой, певец не перестает делиться в микроблоге свежими снимками с Афиной. Музыкант дал понять, что он намерен принимать непосредственное участие в воспитании малышки.

В stories Instagrtam певец поделился фото, на котором его дочка позировала в принтованной белой ветровке, розовых легинсах и пудровых полуботинках, играя в песочнице с лопатками, мини-граблями, совочками и ведерками.