Банщикова в джинсовых мини-шортах появилась у озера Абрау в компании дочери

Российские звезды начали активно осваивать черноморское побережье. Вместо фотографий с Мальдив и Бали представители отечественного шоу-бизнеса стали с гордостью публиковать в Сети снимки из Сочи и Крыма.

Ранее своим отдыхом на «нашем» полуострове похвасталась Эвелина Бледанс. Актриса не испугалась 15 градусов воды и с восторгом искупалась в море. Позже в Адлер приехала Лера Кудрявцева с дочкой Машей, удивив своими постами в Instagram фолловеров. Оказалось, что телеведущая не только отдыхает с малышкой, но и занимается с ней развивающими играми. А позже к Лере на юге присоединилась ее подруга Анфиса Чехова, устроив на черноморском побережье милый девичник.

Ну а теперь настал черед и для Анны Банщиковой, которая отправилась в Краснодарский край вместе с трехлетней дочкой Машенькой. К слову, у 45-летней звезды есть еще двое сыновей — 13-летний Миша и 11-летний Саша.

Звезда сериала «Ищейка» появилась побережье озера Абрау в джинсовых шортах мини, подчеркивающих длину ее ног и стройность, а также в футболке трендового горчичного оттенка и зеркальных солнцезащитных очках. Малышку актриса облачила в легкое платье, сочетающее два летних тренда — горох и полоску.

Многие фолловеры артистки заметили, что мама и дочь необычайно хороши и обладают привлекательной внешностью.