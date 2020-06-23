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Звездный гость

Банщикова в джинсовых мини-шортах появилась у озера Абрау в компании дочери

45-летняя актриса наслаждается отпуском вместе с Машей.

Банщикова в джинсовых мини-шортах появилась у озера Абрау в компании дочери
Анна Банщикова. Фото Global look press

Российские звезды начали активно осваивать черноморское побережье. Вместо фотографий с Мальдив и Бали представители отечественного шоу-бизнеса стали с гордостью публиковать в Сети снимки из Сочи и Крыма.

Ранее своим отдыхом на «нашем» полуострове похвасталась Эвелина Бледанс. Актриса не испугалась 15 градусов воды и с восторгом искупалась в море. Позже в Адлер приехала Лера Кудрявцева с дочкой Машей, удивив своими постами в Instagram фолловеров. Оказалось, что телеведущая не только отдыхает с малышкой, но и занимается с ней развивающими играми. А позже к Лере на юге присоединилась ее подруга Анфиса Чехова, устроив на черноморском побережье милый девичник.

Ну а теперь настал черед и для Анны Банщиковой, которая отправилась в Краснодарский край вместе с трехлетней дочкой Машенькой. К слову, у 45-летней звезды есть еще двое сыновей — 13-летний Миша и 11-летний Саша.

Звезда сериала «Ищейка» появилась побережье озера Абрау в джинсовых шортах мини, подчеркивающих длину ее ног и стройность, а также в футболке трендового горчичного оттенка и зеркальных солнцезащитных очках. Малышку актриса облачила в легкое платье, сочетающее два летних тренда — горох и полоску.

Многие фолловеры артистки заметили, что мама и дочь необычайно хороши и обладают привлекательной внешностью.

«Какие похожие девочки! А какие хорошенькие!», «Какое прекрасное утро и прекрасные девчонки», «Смотрю на Вас и возникают ассоциации с героиней «Ищейки», где Вы были с малышом», «А волосы у дочи вьются, как у мамы», — прокомментировали пользователи Сети обнародованное фото.

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