Вайнона Райдер не получила роль в фильме по неожиданной причине

Звезда Голливуда Вайнона Райдер также сталкивалась с проявлениями расизма, которые серьезно мешали ее карьере. Как рассказала актриса журналистам издания The Times, однажды она не получила роль в картине по весьма нестандартной причине: ей заявили о «слишком еврейской» внешности. Райдер призналась, что эта неприятная ситуация произошла довольно давно, хотя отказалась назвать, о каком именно фильме идет речь.

Представители киностудии сообщили актрисе, что из-за ее внешности она не сможет сыграть представительницу аристократичного рода. Вайнона отметила, что, к сожалению, этот случай не был единичным. Даже ее коллеги порой позволяли себе отпускать неуместные шутки, например Мэл Гибсон на одной из вечеринок завил, что Райдер вполне может оказаться беглецом из печи, намекая на холокост евреев во время Второй мировой войны. Хотя актер позже извинился, осадок у Райдер все же остался.

Ранее актриса заступилась за своего бывшего возлюбленного Джонни Деппа, заявив, что обвинения Эмбер Херд просто не могут быть правдой. Как в итоге выяснилось, Райдер оказалась права.