Хронический алкоголик: Михаилу Ефремову установили диагноз

О том, что заслуженный артист любит выпить, известно давно.

По сообщениям Telegram-канала Mash, стало известно о том, что у Михаила Ефремова, 56-летнего актера театра и кино, диагностирован хронический алкоголизм.

Проведенная накануне судебно-психиатрическая экспертиза, напомним, признала его вменяемым, а он сам подтвердил злоупотребление алкоголем и наркотическими веществами.

Именно будучи пьяным, Ефремов 8 июня врезался в авто на встречной полосе в центре Москвы. В результате аварии погиб 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров. Сам артист не пострадал. Он еле стоял на ногах и с трудом мог внятно говорить. Позже в крови звезды были обнаружены 2.1 промилле алкоголя и следы наркотиков.

Кстати, вердикт «хронический алкоголизм» является основанием для лишения водительских прав пожизненно. А вот адвокат Ефремова Эльман Пашаев утверждает, что информация об указанном диагнозе – неверная.

«Не знаю, кто и зачем распространяет такие сведения. Видимо, это связано с желанием привлечь внимание к себе за счет громкого дела», — прокомментировал Пашаев агентству ТАСС.

Адвокат отметил, что Ефремова лишат водительских прав, но не пожизненно.