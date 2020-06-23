«Она же увела его из семьи. Бумеранг»: продюсер нелестно высказалась о Кристине Асмус

Олеся Сазыкина призналась, что ей доводилось сотрудничать с Гариком Харламовым, и о минусах его характера она знает не понаслышке.

Олеся Сазыкина в интервью Пятому каналу прокомментировала историю с разводом резидента Comedy Club. Продюсер подметила, что некогда ей приходилось сотрудничать с Гариком Харламовым, и о его непростом характере она знает не понаслышке. С юмористом Олеся познакомилась еще в далеком 2003 году. Напомним, что до того, как у него возник роман с актрисой из сериала «Интерны», шоумен состоял в браке.

Со своей супругой Юлией, уроженкой Волгодонска, комик расстался в 2012 году. А спустя некоторое время стало известно, что Гарик обзавелся второй женой. Сам юморист настаивал на том, что его союз с экс-возлюбленной распался отнюдь не из-за Крестины Асмус. На тот момент их отношения с Юлией якобы уже изжили себя. Однако Сазыкина придерживается другого мнения. Продюсер уточнила, что до появления Асмус шоумен жил со своей супругой душа в душу, в полной гармонии. И именно Кристина повлияла на решение Гарика уйти из семьи.

По словам Олеси, внешне нынешняя жена Харламова напоминает пай-девочку и недотрогу. При этом продюсер не сомневается, что Асмус обладает сильным и стойким характером, который едва ли соответствует ее миловидной внешности.

«Она же увела его из семьи. Бумеранг», — отметила Сазыкина, уточнив, что все домыслы о том, что Гарик развелся с Юлией до знакомства с Асмус, — обычные выдумки.

Олеся уточнила, что со своей первой женой Харламов жил «счастливо и припеваючи», пока не встретил на своем пути Кристину.