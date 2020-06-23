«Он вызывает жалость»: стало известно, почему экс-муж Лолиты Иванов попал в больницу с травмами

Накануне на Первом канале в студии шоу «Пусть говорят» вновь обсуждали отношения Лолиты Милявской с ее пятым мужем Дмитрием Ивановым. Певица и тренер по сквошу развелись не так давно, но путь к свободе был нелегким: скандалы и громкие заявления сотрясали публичное пространство почти год.

И вот очередной конфликт двух бывших супругов привел Лолиту в передачу. Месяц назад Иванов попал в больницу с множественными травмами и переломами. Что именно стряслось с экс-мужем Милявской, он не прояснил. Намеки, которые он подавал, указывали на бывшую жену. Якобы это она устроила ему «темную».

На деле же оказалось, что Иванов травмировался, катаясь на квадроцикле с товарищами. В какой-то момент он не справился с управлением и влетел в строительный вагончик. Очевидцы произошедшего поясняли, что Иванов был не совсем вменяемым: то ли пьян, то ли под препаратами.

Лолита охотно согласилась с тем, что это больше похоже на правду, чем его предыдущая версия. Поскольку, по ее воспоминаниям, он не раз выкидывал нечто подобное, когда они жили в браке.

«Он приходил вусмерть пьяным и избитым. У него есть проблема — нарциссическое расстройство. Он у меня вызывает жалость. Его бы положить на специальное лечение», — заявила Лолита.

После произошедшего Лолита сразу заявила, что это пиар, и Иванов всячески пытает извлечь выгоду из своего положения. Он, по ее убеждению, на ее имени уже неплохо заработал.