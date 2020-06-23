«И это наша Хуриджихан-султан?»: Бурджу Озберг свела с ума роскошным декольте в бикини без бретелей

Поклонники турецкого сериала «Великолепный век» с замиранием сердца следили за развитием отношений дочери Ибрагима паши и Хатидже султан — Хуриджихан с наследником династии Османов — шехзаде Баязидом. Обоюдная симпатия, тайная свадьба и трагическая кончина героини, а также слезы безутешного сына Хюррем вызывали у телезрителей то вздохи умиления, то искреннюю скорбь.

Напомним, что по сценарию Хуриджихан погибает от рук Нурбану — наложницы шехзаде Селима. Девушки едва ли не с первого дня стали главными соперницами. И это не удивительно. Ведь героини сериала оказались по разные стороны баррикад, как фаворитки претендующих на трон наследников империи. В ленте также снимались Нур Феттахоглу, Пелин Карахан, Мерьем Узерли, Халит Эргенч, Бурак Озчивит и многие другие.

В жизни Бурджу Озберг мало чем отличается от своей экранной героини там, где речь заходит о внешности и красоте. Партнерша Араса Булут Ийнемли может похвастаться миловидностью, стройной фигурой и точеной талией, а также непревзойденным вкусом. Актриса всегда одевается с иголочки, выглядит очень стильно и элегантно.

В своем микроблоге Бурджу делилась и провокационными снимками в купальнике. Так, во время путешествия Озберг опубликовала в Instagram фото, на котором она позировала в бассейне одного из отелей. Перед объективом фотокамеры актриса предстала в мини-бикини без бретелей, восхитив поклонников эффектным декольте и идеальными формами.