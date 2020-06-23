Все еще «Друзья»: Дженнифер Энистон и Лиза Кудроу встретились в онлайне

Актеры сериала «Друзья», одного из самых популярных шоу в современной истории телевидения, как известно, близки, и все шестеро из них воссоединятся для специального фильма HBO Max. Журналисты издания Variety решили пообщаться с Дженнифер Энистон и Лизой Кудроу и поговорить о последних телепроектах.

Во время общения с Энистон Кудроу призналась, что ей было трудно сказать «да» на предложения о работе в других шоу после окончания любимого ситкома в мае 2004 года.

«Шоу сработало, потому что мы все преданы друг другу. Это была не просто приверженность роли, приверженность контракту. Мы все еще любим друг друга. Наш актерский состав таков, и именно поэтому это сработало», — объяснила Лиза Кудроу свою позицию.

Дженифер Энистон рассказала, что во время карантина она была похожа на многих из нас, цеплялась за старые эпизоды «Друзей». Актриса также отметила, что ей нравится пересматривать ошибки во время дублей, когда актеры делают что-то не так, а после заливаются искренним смехом.

Кудроу и Энистон с нетерпением ждут окончания самоизоляции, чтобы они могли начать снимать воссоединение ситкома специально для HBO Max.