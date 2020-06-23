Кристина Орбакайте в круглых очках и кепке-козырьке отдохнула с внучкой Пугачевой на яхте

Кристина Орбакайте хоть и живет много лет в Майами вместе с дочерью Клавдией и мужем Михаилом Земцовым, но долгое время страдала от нехватки моря и солнца. Причина понятна — пандемия и карантин. Однако сейчас звезда старается восполнить этот недостаток сполна.
После снятия ограничений певица сразу же отправилась со своей наследницей на водную прогулку. Примерив актуальные круглые солнцезащитные очки, кепку-козырек и белый вязаный топ, Кристина с удовольствием позировала на камеру и снимала счастливую Клавдию. Как и любой другой ребенок в ее ситуации, девочка поспешила искупаться.
Видео Орбакайте наложила на свою песню «Свобода», которая после самоизоляции зазвучала особенно ярко.
Ранее мы писали о муже старшей дочери Пугачевой, Михаиле Земцове, засветившегося в необычной ситуации. Серьезный предприниматель, которого редко видели улыбающимся, был пойман в объектив фотокамеры в игривом прыжке с дочкой.
«С моим папой не соскучишься», — утверждает Клавдия.