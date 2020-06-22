Дочь Толкалиной и Кончаловского в пудровом платье станцевала вальс в центре Москвы

Любовь Толкалина состояла в гражданском браке с Егором Кончаловским. И хоть пара распалась три года назад, они поддерживают дружеские отношения. Актриса вырастила дочку Марию, которая уже живет самостоятельно. Она окончила школу и теперь занимается искусством. Девушка успела пожить в Санкт-Петербурге и вернуться в Москву. 19-летняя наследница артистки минувшие выходные провела с мамой.

Толкалина в день рождения Виктора Цоя гуляла по Москве. Она успела сделать фото в одном из переулков, где нарисован портрет певца. Там актриса спела под гитару, а ее дочка станцевала вальс без музыки. Любовь поделилась трогательным видео, на котором ее наследницы кружиться в пудровом платье свободного кроя и с пышными рукавами. Партнером девушки стал хореограф Виталий Сурма.

Примечательно, что у Марии есть жених. Она строит отношения с 26-летним Никитой Кузьминым, сооснователем и руководителем IT-компании. По всей видимости, он ей позволяет танцевать с другими мужчинами. Девушка выглядела счастливой. А многие поклонники восхитились наследницей Толкалиной и Кончаловского. «Чудо, как хороша!», «Как здорово!», «Такая худенькая, как пушинка», «У вас очаровательная дочка», — прокомментировали пост подписчики.

Сама Любовь тоже выглядела стильно в черном платье в пол. Когда она пела, то Мария подпевала своей маме. Фанаты сожалели, что не встретили маму с дочкой на улице в тот день.