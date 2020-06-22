«Кирюшу не узнала»: Анна Нахапетова поделилась фото с подросшими внуками Веры Глаголевой

Вера Глаголева ушла из жизни в 2017 году после длительной борьбы с раком. У артистки остались взрослые дети. Дочери Мария и Анна Нахапетовы от первого мужа, а также Анастасия Шубская от второго супруга. Женщина успела погулять на свадьбе младшей наследницы, которая вышла замуж за хоккеиста Александра Овечкина,.А вот своих внуков она увидела не всех. До сих пор близкие тяжело переживают эту утрату.

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Шубская живет в США. Она недавно родила второго сына — Илью. Также у нее подрастает годовалый Сережа. А ее сестра Анна Нахапетова растит дочку Полину. По всей видимости, после карантина она встретилась с Марией Нахапетовой. Они вместе провели время и поделились снимком подросших наследников. У средней дочери Глаголевой двое сыновей: Кирилл и Мирон. Старший из мальчиков так вырос, что перерос свою кузину. В кадре он позирует в алой куртке.

«Давненько здесь не было этой троицы. Всем доброго утра и отличной недели», — написала Анна.

Поклонники поразились тому, как выросли внуки Глаголевой. Даже Шубская выразила свое удивление. «Боже! Я Кирюшу не узнала», — заявила она.

А поклонники отметили, что ребята растут красавцами. «Какие большие все стали», «Фантастика, такие красавцы! А Кирилла вообще не узнать! Как быстро», «Так интересно, в каждом из внуков, черты Веры Глаголевой. Узнаваема во всех», «Изоляция очень изменила эту троицу, красавцы», — прокомментировали пост подписчики.