«Начнутся спекуляции, но я хочу прояснить»: Харламов заявил, что разводится с Асмус не из-за фильма «Текст»

После слов Кристины Асмус о разводе, резидент Comedy Club Гарик Харламов также прокомментировал ситуацию. Юморист подтвердил слова своей второй половины. Шоумен отметил, что их брак продлился восемь лет. А цифра 8 — это знак бесконечности. И как бы символично это ни звучало, но на земле, как говорит артист, нет ничего бесконечного. По словам Гарика, их путь с Кристиной не заканчивается, а всего лишь переходит в другую стадию. Шоумен искренне надеется, что им с Асмус удастся сохранить дружеские отношения.

Юморист уточнил, что они останутся любящими родителями для их общего ребенка. Гарик благодарен жене за то, что она подарила ему такую прекрасную дочь. Харламов заверил, что предчувствует возможные спекуляции на тему их развода. И предвосхищая все расспросы, хочет сказать, что ни пандемия, ни фильм «Текст», ни кто-то третий в этой ситуации не виноват.

«Начнутся спекуляции, но я сразу хочу прояснить… Так случается в жизни», — отметил Гарик.

По словам юмориста, бракоразводный процесс идет полным ходом. И на фоне всех этих событий Харламов просит репортеров не донимать лишними расспросами ни его самого, ни его супругу.

Напомним, что в фильме Клима Шипенко «Текст» Кристина Асмус снималась вместе с Иваном Янковским. Ни для кого не секрет, что актриса столкнулась с критикой хейтеров из-за откровенной сцены. За свою партнершу вступился сын Оксаны Фандеры. Наследник именитой фамилии заявил, что если зритель поверил игре Кристины, значит она максимально правдоподобно вжилась в роль.