«Из семьи не собирался уходить»: знакомые актера рассказали, как любовница добивалась Ефремова

СМИ сообщают, что артист крутил роман с коллегой Дарьей Белоусовой, которая и приютила его после страшного ДТП.

Михаил Ефремов стал главным ньюсмейкером июня. Актер попал в страшную аварию в центре Москвы. В результате ДТП погиб второй водитель — Сергей Захаров. Артист был задержан на следующий день. Теперь он находится под домашним арестом, пока ведется расследование. Уже установлено, что мужчина был в алкогольном опьянении. Также в его крови обнаружили запрещенные вещества. Свою вину актер признал.

Тем временем благодаря трагическому событию журналисты выяснили, что у Ефремова есть любовница. Когда он попал в аварию, то девушка приехала к нему на помощь. Дарья Белоусова — коллега артиста. Именно она и приютила актера после ДТП. На утро он не явился в участок, поэтому полиции пришлось забрать его прямо из квартиры Дарьи. Многим известно, что Михаил Олегович состоит в пятом браке. Супруга Софья Круглякова подарила ему троих детей и поддержала в сложной ситуации. Знакомые заверяют, что она знала о любовнице мужа.

Знакомые заверяют, что Белоусова сама добивалась 56-летнего актера.

«Конечно, Даша его любовница. Причем Дарья сама добивалась Ефремова. Он сначала вообще не обращал на нее внимания. Красавицей ее назвать трудно. Даша писала ему стихи, едва ли не пела серенады… В общем, соблазнила Мишу», — цитирует свой источник EG.ru. «Конечно, он не дурак и из семьи не собирался уходить, но с Дарьей крутил роман, о чем хорошо известно и жене, и всему «Современнику», — также утверждает приближенный к артисту.

Напомним, что друзья и знакомые были шокированы произошедшим. Одни стали осуждать Ефремова, который нетрезвым сел за руль. Бывшая жена звезды, Ксения Качалина, стала одной из немногих, кто заступился за актера. Тепло отзываются о нем и многие коллеги. А вот близкие погибшего водителя даже не приняли извинений Михаила Олеговича и настаивают, чтобы он получил максимальный тюремный срок.