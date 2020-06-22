«Чистый соблазн»: Климова в мини-бикини без тесемок свела с ума точеной фигурой без изъяна

Экс-супруга Гелы Месхи не скрывает: всему нарощенному и наклеенному она предпочитает естественность. При этом знаменитость уточнила, что не пренебрегает занятиями спортом. В частности, 42-летняя актриса занимается на тренажерах и посещает бассейн. На плавание ходит и младшая наследница Екатерины Климовой — четырехлетняя Белла.

А тренировки в спортзале артистка посещает вместе со старшей наследницей Елизаветой. В этом году дочка ювелира Ильи Хорошилова получила аттестат зрелости. Свою судьбу Лиза планирует связать с журналистикой. А вот о создании собственной семьи девушка пока не задумывается. Помимо двух дочерей, в семье Климовой есть и сыновья. Так, от своего второго мужа Игоря Петренко она родила мальчишек: Матвея, которому тринадцать лет, и 11-летнего Корнея.

В свои 42 года экс-супруга Гелы Месхи может похвастаться идеальной фигурой без изъяна. В подтверждение тому Климова то и дело позирует перед объективом фотокамеры в мини-бикини. На одной из фан-страничек актрисы появился архивный летний снимок, который сама Екатерина уже публиковала в личном профиле.

Знаменитость провела уикенд на природе, загорая на солнышке. Климова комфортно расположилась на траве, расстелив плед. Актриса не только блеснула изящными формами, но и сделала акцент на тонкой талии. Поклонники Екатерины обратили внимание на то, что артистка воспитывает четверых детей. Однако появление отпрысков никак не сказалось на ее роскошной фигуре.