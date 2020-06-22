«Чистый соблазн»: Климова в мини-бикини без тесемок свела с ума точеной фигурой без изъяна

Экс-супруга Гелы Месхи не скрывает: всему нарощенному и наклеенному она предпочитает естественность. При этом знаменитость уточнила, что не пренебрегает занятиями спортом. В частности, 42-летняя актриса занимается на тренажерах и посещает бассейн. На плавание ходит и младшая наследница Екатерины Климовой — четырехлетняя Белла.
А тренировки в спортзале артистка посещает вместе со старшей наследницей Елизаветой. В этом году дочка ювелира Ильи Хорошилова получила аттестат зрелости. Свою судьбу Лиза планирует связать с журналистикой. А вот о создании собственной семьи девушка пока не задумывается. Помимо двух дочерей, в семье Климовой есть и сыновья. Так, от своего второго мужа Игоря Петренко она родила мальчишек: Матвея, которому тринадцать лет, и 11-летнего Корнея.
В свои 42 года экс-супруга Гелы Месхи может похвастаться идеальной фигурой без изъяна. В подтверждение тому Климова то и дело позирует перед объективом фотокамеры в мини-бикини. На одной из фан-страничек актрисы появился архивный летний снимок, который сама Екатерина уже публиковала в личном профиле.
Знаменитость провела уикенд на природе, загорая на солнышке. Климова комфортно расположилась на траве, расстелив плед. Актриса не только блеснула изящными формами, но и сделала акцент на тонкой талии. Поклонники Екатерины обратили внимание на то, что артистка воспитывает четверых детей. Однако появление отпрысков никак не сказалось на ее роскошной фигуре.
«Самая лучшая актриса! Красива и душой и телом», «Люблю все ваши фильмы! Вы такая настоящая, естественная! Подкупает и то, что вы сами воспитываете четверых детей», «И это многодетная мать?!», «Что вообще мужчинам надо?! Такая красавица рядом», «Ну как Гела смог вас упустить?! Просто не понимаю», «Чистый соблазн», «Почему вы одна?! Женщина-мечта», «Восхитительная», — такие комментарии появились под снимком актрисы.