Уилл Смит расплакался во время откровенного разговора со своей женой

Актер принял участие в шоу «Разговор за красным столом» и поговорил об отцовстве и детях.

Во время эпизода, посвященного Дню отца, в шоу Джады Пинкетт-Смит «Разговор за красным столом» гостем вечера стал супруг ведущей, актер Уилл Смит. Темой вечера стало отцовство и дети звездной пары.

«Когда я принес его домой (старшего сына Трея), мы положили его в люльку и я был в полном ужасе. Я осознал, что полностью отвечаю за эту жизнь. Я не мог перестать ходить и проверять, как там мой сын. Я сильно плакал», — со слезами вспомнил Смит.

Когда его жена спросила, почему он плакал, Смит сказал, что от безысходности и непонимания того, как жить дальше и что нужно сделать, чтобы правильно вырастить ребенка.

Уилл Смит также обсудил свой развод с Шири Флетчер, когда Трею было всего 2 года. Актер заявил, что развод был худшей вещью в его взрослой жизни. Актер отметил, что он был отличным отцом, но никудышным мужем.

Смит также затронул свои собственные отношения со своим отцом, Уиллардом Кэрроллом Смитом – старшим.

«Из-за моего собственного опыта наблюдения за тем, как папа ударил мою мать, я знал, что мои дети никогда не увидят, как я делаю что-то насильственное по отношению к их матери», — заявил он, сообщает издание People.