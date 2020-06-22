Леонардо Ди Каприо устроил своей девушке грандиозный день рождения

Леонардо Ди Каприо знает, как порадовать свою возлюбленную Камилу Морроне. Актер решил устроить грандиозную вечеринку в честь дня рождения своей избранницы, а провели ее на борту шикарной 43-метровой яхты неподалеку от Малибу, в штате Калифорния. Как сообщает издание New York Post, Камиле всего 23 года, при этом Ди Каприо недавно отметил свой 45-й день рождения, однако возраст не помеха, когда два человека по-настоящему любят друг друга. И уж кто-кто, а всемирно известный артист точно разбирается в любви, ведь за всю свою жизнь артист официально встречался со многими топ-моделями, хотя никогда и не был женат.

Компанию звездной паре во время празднования дня рождения составил олимпийский чемпион по сноуборду Шон Уайт, а также актеры Кевин Коннолли и Лукас Хаас. Как отметили журналисты, на вечеринке Ди Каприо был одним из немногих гостей, использующим медицинскую маску.