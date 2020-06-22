Рики Мартин показал редкое фото с возлюбленным и младшей дочкой

В конце 2019 году у пары родился четвертый ребенок. Снимком из роддома певец поделился в День отца.

Рики Мартин — один из самых популярных пуэрториканских певцов в мире. Трек Livin’ la Vida Loca сделал его знаменитым на весь мир, кроме того, за него он получил престижную награду Grammy. Брутальный артист покорил миллионы женских сердец, но в 2010 году неожиданно объявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. И это после отношений с мексиканской телеведущей Ребеккой де Альбой, с которой он был вместе 14 лет.

больше по теме Рики Мартин и его супруг станут родителями в четвертый раз Пуэрториканский музыкант заявил, что любит большие семьи.

Теперь ни для кого не секрет, что Мартин живет со шведско-сирийским художником Джваном Йосефом. Они оформили отношения в 2018 году. Тогда с помощью суррогатной матери у них появился сын Ренн Мартин-Юзеф. Этот ребенок для певца стал третьим. Ранее суррогатная мать ему выносила близнецов Маттео и Валентино, которым теперь уже по 11 лет. А в октябре 2019 года артист и его возлюбленный обзавелись четвертым ребенком. У них родилась девочка Люсия.

Обычно Рики не посвящает поклонников в свою личную жизнь. Фанаты рады и просто видеть его на сцене. Однако 21 июня, в День отца, он опубликовал редкое фото. В кадре его возлюбленный позировал с младенцем на руках — их дочкой.

«Он и я +4», — написал артист.

Поклонники пришли в восторг от нежного кадра. Многие посчитали, что Рики — настоящий счастливчик, так как окружил себя наследниками. «Какая прелесть», «Просто крошка», «Красивое фото», «Это так ужасно трогательно», «Счастливые», «Дети — счастье», «Мужчина с ребенком — это очаровательно», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что в России однополые браки не разрешены. А вот к суррогатному материнству все чаще стали прибегать звезды, например, Эммануил Виторган и его жена Ирина, Дмитрий Маликов супругой Еленой Изаксон и Филипп Киркоров.