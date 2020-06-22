Типичный русский мужик: Меньшова впервые за долгое время показала своего сына-артиста

50-летняя Юлия Меньшова сделала своим поклонникам подарок: показала свою семью в полном составе. На фото в stories Instagram предстал супруг звезды, актер Игорь Гордин, их 17-летняя дочь Таисия и 22-летний сын-артист Андрей.

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Многие были удивлены, увидев изменившегося отпрыска, ведь парень старается не светится в Сети. А его звездная мать учитывает интересы наследника и лишний раз не показывает фолловерам его снимки (в то время как дочь сама с удовольствием ведет свой блог). Оказалось, что за время пандемии и самоизоляции парень сильно изменился: отпустил бороду и перестал стричь волосы, от чего стал похож на классического русского мужика и выглядеть старше своих лет.

Снимок актриса сделала во время прогулки по окрестностям. Звездное семейство с удовольствием наблюдало за расцветающей летней природой, побывало на заросшем пруду и болотах. Меньшова призналась, что обожает российскую природу и никогда не променяет свою страну на какую-либо другую.