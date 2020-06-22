«Очень стала похожа на мужа»: почитатели Высоцкой удивились ее внешним изменениям

Похоже, что Юлия Высоцкая почти растворилась в своем любимом муже Андрее Кончаловском. Пара живет вместе уже 24 года душа в душу, и это при том, что разница в их возрасте составляет 36 лет.

В настоящий момент актрисе 46 лет, а режиссеру — 82. Супруги вместе проводят практически все время: ведут совместные проекты, посещают светские мероприятия и праздники, ездят в отпуск. В искренности их чувств вряд ли кто-то может усомниться.

А недавно поклонники Юлии заметили любопытную особенность: супруги с годами стали похожими друг на друга. Это бросилось в глаза на последнем снимке Высоцкой в личном блоге, где звезда запечатлелась на семейном празднике в загородном доме.

«Очень стала похожа на мужа», «Супруги часто с годами становятся похожими. Вот что делает любовь и уважение друг к другу!», «Мне одной показалось, что Высоцкая стала копией Кончаловского?» — прокомментировали снимок фолловеры.

Кстати, ранее режиссер раскрыл секрет теплых многолетних отношений со своей благоверной. Он признался, что сохраняет вечное состояние влюбленности, следуя всего лишь одному простому правилу: «Прощайте быстро, целуйте медленно».