Соколов из «Уральских пельменей» прокатил на лошади сына Ваню от молодой жены-казашки

Один из лидеров шоу «Уральские пельмени», Дмитрий Соколов, в Instagram разместил снимки и видеозаписи со своего отдыха в выходной день. Вместе с женой и сыном Ваней он выехал в конноспортивный клуб.

На кадрах можно увидеть, как его наследник катается на лошадях. Также Ваня покормил животное. Артист на кадрах доволен, что мальчику так нравятся лошади.

Напомним, что 55-летний Дмитрий Соколов в 2011 году женился на гражданке Казахстана Ксении Ли, которая младше его на 23 года. Причем познакомились они еще в 2006 году. Тогда девушка была членом команды КВН «Ирина Михайловна». В браке у Соколова и Ксении Ли родилось уже трое детей. Старшей дочери Марии в октябре этого года исполнится восемь лет. Сыну Ивану сейчас пять. У семьи есть еще одна совместная дочь София. Ей всего три годика.

Добавим, что Ксения Ли — вторая жена Соколова. Ранее он состоял в отношениях с девушкой по имени Наталья, с которой познакомился в стройотряде. От первого брака у Соколова двое детей — сын Александр и дочь Анна.