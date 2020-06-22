«День отца»: звезда «Сватов» Анна Кошмал поделилась редким снимком мужа и годовалого сына

В 2017 году она вышла замуж, но тщательно скрывает свою личную жизнь.

Актриса Анна Кошмал, которая прославилась благодаря роли Жени Ковалевой в сериале «Сваты», в Instagram разместила редкий снимок своих самых родных людей. На фотографии можно увидеть ее мужа и годовалого сына. На кадре супруг звезды и сын изображены со спины. Видно, что у мужчины на ногах татуировки. «День отца», — кратко подписала она кадр.

Отметим, что Анна Кошмал ведет крайне закрытую личную жизнь. О ее избраннике практически нет никакой информации. Известно, что она вышла замуж зимой 2017 года. В июне 2018 года звезда «Сватов» впервые стала мамой. На свет появился ее сын Миша. Кстати, совсем скоро, 28 июня, ребенку исполнится два годика.

Ранее стало известно, что у Анны Кошмал был роман на съемочной площадке сериала «Сваты» с одним из операторов. Правда, эти отношения через какое-то время завершились расставанием.

Отметим, что съемки седьмого сезона сериала «Сваты» перенесены на 2021 год. Об этом не так давно рассказал актер Федор Добронравов. По его словам, он звонил в Киев режиссерам и они заверили, что не успели подготовиться. Как известно, в планы создателей вмешалась пандемия коронавируса, которая ранее сорвала съемочный процесс. Съемки сериала изначально стартовали зимой, а должны были продолжиться в мае в Белоруссии.