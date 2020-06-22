«Компенсация за пропущенную весну»: Туктамышева устроила жаркие танцы в купальнике на причале

Фигуристка Елизавета Туктамышева в Instagram разместила видеозапись, на которой красиво танцует на причале. Чемпионка мира 2015 года запечатлена в красивом купальнике. Поверх его она накинула клетчатую рубашку.

«Если это компенсация за пропущенную весну, то я согласна». Елизавета Туктамышева

Отметим, что Елизавета Туктамышева — одна из самых раскрепощенных российских фигуристок. На ее страничке часто появляются достаточно откровенные снимки в купальниках. Как отмечала звезда, она не против принять участие в съемках для мужских журналов. Фигуристка ждет интересных предложений.

Многие эксперты склонны считать, что лучшие годы Елизаветы Туктамышевой остались позади. Сейчас спортсменке уже 23 года, что по меркам фигурного катания считается уже серьезным возрастом. После чемпионата мира в 2015 году фигуристка больше не одерживала серьезных побед. Сама звезда не раз отмечала, что сделает попытку попасть на Олимпиаду в 2022 году. При этом сделать ей это будет очень сложно. В женском одиночном фигурном катании в России, как известно, огромная конкуренция.

Сейчас на первых ролях находятся молодые фигуристки из группы Этери Тутберидзе Анна Щербакова и Алена Косторная. Именно они перед пандемией заняли первые места на последнем крупном турнире – чемпионате Европы.

Кстати, группа Тутберидзе уже приступила к тренировочному процессу. Правда, уже без одной их своих самых звездных учениц пятнадцатилетней Александры Трусовой. Как известно, не так давно она перебралась в группу к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.