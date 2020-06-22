Светится счастьем: Козловский поделился фото подросшей дочери в белом наряде

Похититель дамских сердец Данила Козловский, похоже, окончательно превратился в мужчину совсем другого толка. После появления на свет наследницы Оды-Валентины в Америке, он стал заботливым отцом и мужем.

Вместе со своей возлюбленной — актрисой Ольгой Зуевой — он остался пока в Соединенных Штатах, сняв милый уютный домик. Пара наслаждается долгожданным отдыхом, которого у Козловского не было несколько лет. Звездную чету с ребенком замечают на улицах городка Монток за неспешными прогулками.

Здесь Данила отметил свой юбилей — 35 лет. В этот день артист признался, что вся предыдущая жизнь для него была лишь разминкой. Видимо, только после рождения наследницы он понял ее настоящий смысл.

На последних кадрах, которые он обнародовал в Сети, любимец публики запечатлелся с подросшей дочкой. И, хотя лица малышки на фото не видно, заметно, что девочка окрепла и радуется общению с отцом. Ну а сам папа просто светится от переполняющего его чувства гордости и радости. Этот момент не остался незамеченным поклонниками Козловского.