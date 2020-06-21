Надежда Бабкина поблагодарила врачей, спасших ей жизнь

В День медицинского работника артистка не забыла о тех, кто боролся за ее жизнь.

В воскресенье, 21 июня, в России отметили День медицинского работника. На первом канале прошла отдельная акция под названием «Спасибо врачам!» , во время которой звезды и обычные люди делились интересными историями и благодарили врачей за спасение жизней. Разумеется, в этом году самой актуальной темой стала эпидемия коронавируса, с которой до сих пор сражаются сотрудники больниц и клиник во всем мире.

Одной из звезд оказалась Надежда Бабкина, которая впервые поделилась подробностями своего лечения от CoViD-19, сообщает издание «Комсомольская правда». По словам артистки, у нее было поражено 80% легких, при этом результаты эти называют хорошими. Певица не устает благодарить врачей, которые много часов спасали ей жизнь. Сами сотрудники клиники поделились забавной историей. Певица после выхода из комы отказывалась есть, врачи перепробовали почти все блюда, но когда добрались до жареной картошки — Бабкина отказываться не стала.

Лечение для артистки продолжается, звезда проходит реабилитацию в специальном госпитале, посещает бассейн и занимается физической подготовкой.