Арнольд Шварценеггер назвал идиотами тех, кто сомневается в необходимости защитных масок

Арнольд Шварценеггер подчеркнул важность ношения медицинских масок во время продолжающейся пандемии коронавируса. В минувший четверг, 11 июня, нынешний губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом сделал ношение масок обязательным в общественных местах, для жителей штата. Ранее меры защиты были более мягкими, но сейчас в США зафиксирован новый всплеск заражений CoViD-19.

Арнольд Шварценеггер полностью поддержал решение губернатора и весьма жестко прошелся по тем людям, которые все еще игнорируют опасность коронавируса, сообщает издание People.

«Это на 100 процентов правильный шаг, который поможет нам победить этот ужасный вирус. Наука единодушна — если мы все будем носить маски, мы замедлим распространение болезни. Это вовсе не вопрос политики, а каждый, кто все же так думает, является абсолютным идиотом» — заявил актер.

В соответствии с руководящими принципами, установленными центрами по контролю и профилактике заболеваний, медицинские защитные маски имеют важное значение для содействия замедлению распространения респираторного вируса.