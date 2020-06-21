«Они бегут, потому что иначе им не выжить»: Анджелина Джоли высказалась о проблеме беженцев в мире

В новом интервью журналу Vogue 45-летняя актриса и филантропка рассказала о своей гуманитарной деятельности. Анджелина Джоли размышляет о своей семейной жизни, о том, что усыновление это «удивительное путешествие, которое нужно пройти» и о том, что беженцы должны иметь «защиту, когда это необходимо».

За то время, что актриса работала с Организацией Объединенных Наций по делам беженцев, Джоли заявила, что она стала свидетелем отсутствия воли к защите основных прав человека, а также отсутствия дипломатии и подотчетности. Многие люди извлекают выгоду из хаоса разбитых, зависимых стран и это вызывает у нее отвращение.

При этом Анджелина отметила, что с другой стороны, она также видит удивительную щедрость по отношению к беженцам во многих странах и необычайную силу и стойкость самих беженцев.