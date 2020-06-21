В минувшую субботу, 20 июня, всемирно известная звезда Николь Кидман отпраздновала свой 53 день рождения. Поздравить именинницу поспешили многие представители шоу-бизнеса из Голливуда, а также ее супруг Кит Урбан, с которым женщина живет в счастливом браке с 2006 года. Музыкант выложил трогательную фотографию в свой личный аккаунт в Instagram. На фото Кидман прячет лицо за воздушными шарами, на одном из которых написано «С Днем рождения!».

«Какой замечательный подарок принесли в этот мир Энтони и Джаннель Кидман! С днем рождения, крошка!» — написал Урбан, упомянув родителей Николь.

Не забыла о подруге и актриса Риз Уизерспун, которая также поздравила именинницу в Instagram.