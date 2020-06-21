Гитару Курта Кобейна продали на аукционе за рекордную сумму

Музыкальный инструмент солиста Nirvana оценили более чем в 6 миллионов долларов.

Гитара легендарного солиста музыкальной группы Nirvana, Курта Кобейна, была продана на аукционе за рекордную сумму. Электроакустический инструмент, после долгих торгов, купили в США, за шесть миллионов и десять тысяч долларов. Информация об этом появилась на официальном аккаунте аукциона, вместе с фотографией раритета.

SOLD for $6,010,000! A new world record for a guitar! Kurt Cobain's guitar used with Nirvana's MTV Unplugged! Sold in our “Music Icons” auction taking in Beverly Hills and live at https://t.co/TiME89uOXn!

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Напомним, в начале торгов цену гитары предварительно оценили в миллион долларов, но желающие получить редкий предмет смогли удивить даже экспертов по торгам. Во время проведения легендарного концерта MTV Unplugged в конце 1993 года, Курт Кобейн выступил на сцене именно с этой гитарой, а спустя несколько месяцев мужчина погиб.

Сумма продажи гитары музыканта стала рекордной, ранее музыкальный инструмент одного из лидеров группы Pink Floyd продали почти за 4 миллиона долларов.

Напомним, Курт Кобейн бессменный лидер и вокалист группы Nirvana, один из основоположников музыкального стиля гранж.