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Гитару Курта Кобейна продали на аукционе за рекордную сумму

Музыкальный инструмент солиста Nirvana оценили более чем в 6 миллионов долларов.

Гитару Курта Кобейна продали на аукционе за рекордную сумму
Гитара Курта Кобейна. Фото: globallookpress

Гитара легендарного солиста музыкальной группы Nirvana, Курта Кобейна, была продана на аукционе за рекордную сумму. Электроакустический инструмент, после долгих торгов, купили в США, за шесть миллионов и десять тысяч долларов. Информация об этом появилась на официальном аккаунте аукциона, вместе с фотографией раритета.

Напомним, в начале торгов цену гитары предварительно оценили в миллион долларов, но желающие получить редкий предмет смогли удивить даже экспертов по торгам. Во время проведения легендарного концерта MTV Unplugged в конце 1993 года, Курт Кобейн выступил на сцене именно с этой гитарой, а спустя несколько месяцев мужчина погиб.

Сумма продажи гитары музыканта стала рекордной, ранее музыкальный инструмент одного из лидеров группы Pink Floyd продали почти за 4 миллиона долларов.

Напомним, Курт Кобейн бессменный лидер и вокалист группы Nirvana, один из основоположников музыкального стиля гранж.

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