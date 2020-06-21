«Не дает мне расторгнуть брак»: Венцеслав из «Дома-2» побаивается свою жену

Венцеслав не скрывает, что он оказался в малоприятной ситуации в связи со своей женитьбой. Еще в марте экс-участник телестройки принимал поздравления от близких друзей и звезд «Дома-2». Однако по прошествии трех месяцев, Венгржановский заговорит по-другому. Мужчина едва ли напоминает счастливого новобрачного. В беседе с журналистами он дал понять, что мечтает только об одном: снова зажить спокойной жизнью в статусе завидного холостяка. Кроме того, Венцеслав уточнил, что его супруга не намерена так просто дать ему развод.

Экс-участник «Дома-2» признался, что Дарья пытается манипулировать его сознанием. Как пишет «СтарХит», девушка якобы угрожала Венгржановскому, что сведет счеты с жизнь, если он расторгнет их брак. Сам Венцеслав честно признался, что не хочет иметь ничего общество со своей женой и даже побаивается ее. Мужчина уже успел проконсультироваться с адвокатом. Звезда телестройки настроен весьма решительно. Он надеется, как можно быстрее получить развод.

«Не дает мне расторгнуть брак. Но жить с сумасшедшим человеком я не хочу и побаиваюсь», — заявил Венцеслав.

А ведь только в марте Венгржановский на личной страничке в микроблоге писал о том, что день его свадьбы стал самым лучшим днем в его жизни. Тогда экс-участник «Дома-2» публично признался в любви своей невесте, подметив, что женился на самой прекрасной девушке в мире. Венцеслав уточнил, что раньше он не мог и предположить, что когда-нибудь сможет так полюбить.