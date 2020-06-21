«Закрутилось-завертелось»: экс-бойфренда Анны Седоковой уличили в романе с Ксенией Мерц

И это при том, что бизнесмен не так давно женился на участнице вокального проекта «Голос» Евгении Дравиной.

Бизнесмен Артем Комаров успел наградить ребенком экс-солистку группы «ВИА Гра» Анну Седокову. Певица сама воспитывает трехлетнего сына Гектора. Примечательно, что экс-возлюбленный поп-дивы не стал делать матери своего наследника предложение руки и сердца. После непродолжительного романа артистка разошлась со своим молодым человеком, оставив за собой право воспитывать их общего наследника.

Позже стало известно о том, что Комаров женился на участнице вокального проекта «Голос» Евгении Дравиной. Однако судя по информации репортеров, и этот союз едва ли можно назвать гармоничным. Ведь не так давно, предположительно еще перед пандемией, Артем был замечен в компании светской львицы Ксении Мерц. Как пишет «СтарХит» со ссылкой на знакомых предпринимателя, экс-бойфренда Анны Седоковой с новой пассией связывают отнюдь не дружеские чувства, в скорее романтические. В окружении Комарова поговаривают о том, что он успел приударить за красавицей-шатенкой. В свои 48 лет Ксения может похвастаться роскошной фигурой. Стоит отметить, что Мерц значительно старше Артема. Однако этот факт нисколько не смущает 30-летнего предпринимателя.

Приятели Артема утверждают, что с Ксенией он познакомился в одном из ресторанов Москвы. А свои «карантинные» каникулы, по слухам, влюбленные и вовсе проводили в одном из отелей Барвихи. Знакомые из окружения Комарова утверждают, что его часто видят в компании с Мерц. Ко всему прочему, в звездной тусовке поговаривают о том, что отношения с законной супругой Евгений Дравиной у бизнесмена явно не складываются.

«У них закрутилось-завертелось», — говорят приятели Артема о его союзе с Ксенией Мерц.

К слову, свою личную жизнь наладила и Анна Седокова. Экс-солистка группы «ВИА Гра» строит отношения с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.