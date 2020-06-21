«Бесплатно! Это был подарок»: Галкин не взял с Топурии гонорар за ведение ее свадьбы

Кети Топурия стала гостьей нового выпуска программы «Сегодня вечером» на Первом канале. На съемочной площадке ток-шоу отметились и другие участники коллектива «А-студио». На самом деле, передача была посвящена 33-летию легендарной группы. В беседе с музыкантами Максим Галкин поинтересовался: как им живется под «прессингом» журналистов. В свою очередь, основатели коллектива заверили, что они привыкли к такому роду внимания и перестали как-либо реагировать на домыслы и слухи. То же самое сделала и Кети. В прессе не раз обсуждались громкие романы поп-дивы, рождение ее дочери Оливии, материнство и воспитание наследницы. Рассуждая о личной жизни Топурии, муж Аллы Борисовны напомнил, что совершенно бесплатно вел ее свадьбу. Тогда Максим отказался от гонорара, сделав таким образом подарок новобрачным. Галкин не стал брать с невесты и ее жениха денег за услуги «тамады».

«Я же вел твою свадьбу. Бесплатно! Это был подарок», — отметил шоумен.

Как пишет «СтарХит», супруг Аллы Пугачевой входит в топ самых высокооплачиваемых ведущих отечественного шоу-бизнеса. Так, по неофициальным данным, присутствие Максима Галкина на торжестве, корпоративе, юбилее и другом праздничном мероприятии может обойтись от трех до семи миллионов рублей. Сам телеведущий обращаясь к поклонникам в Instagram дав понять, что они с супругой сумела подкопить средств. В связи с чем, могли позволить себе провести «карантинные» каникулы без съемок, гастролей и выступлений.

Отвечая на вопрос Галкина о личных аспектах частной жизни, Топурия подметила, что сейчас журналистов волнует только одно: ждет ли она второго ребенка. Не без иронии певица уточнила, что в последнее время в СМИ то и дело появляются предположения о том, что она скрывает свою беременность. К подобной мысли репортеры пришли из-за того, что Кети перестала носить облегающие платья.

Напомним, что солистка группы «А-студио» официально была замужем один раз. Еще семь лет назад она узаконила отношения с бизнесменом Львом Гейхманом. В 2015 году у них родилась дочка Оливия. Стоит отметить, что этот союз продлился не долго. Расставшись с избранником, артистка стала встречаться с рэпером Гуфом.