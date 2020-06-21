«Просто сдалась. Без боя»: 74-летняя мама Ирины Леоновой скончалась от рака

На своей личной страничке в Facebook актриса театра Ирина Леонова рассказала о произошедшей в ее семье трагедии. Несколькими днями ранее — 18 июня — скончалась ее 74-летняя мама. Экс-возлюбленная Евгения Цыганова поблагодарила близких друзей, коллег по творческой сцене и поклонников за слова поддержки. По словам артистки, она по себе знает, как обрывается все внутри, когда слышишь о чужом горе. Знаменитость уточнила, что порой сложно представить, как это больно терять родных. Но к этим событиям Ирина была готова. Так как ее мама болела уже давно. В какой-то момент семье показалось, что женщина поборола свой недуг, но этой весной ее состояние резко ухудшилось.

«Просто сдалась. Без боя», — отметила Леонова.

Говоря о произошедшем, актриса припомнила свой недавний разговор с отцом. Еще 4 мая вместе с детьми Ирина позвонила папе, чтобы поздравить его с днем рождения, после чего поинтересовалась, как у них с мамой обстоят дела. Леонова не ожидала, что такой вопрос вызовет у его родителя слезы. Мужчина не смог сдержать эмоций, предчувствуя трагедию. На тот момент мама Ирины уже находилась в больнице. Как говорит актриса, родители всегда жалели их с братом. Не допускали того, чтобы дети узнали об их проблемах, кризисах и страхах. Но в этот момент отец Леоновой не сумел совладать с чувствами. Он попытался заверить в дочь в том, что все будет хорошо. А их мама только пройдет обследование.

Спустя две недели, женщину действительно выписали домой. Она находилась в критическом состоянии: практически ничего не ела и уже не вставала на ноги.

«Но не признавалась, что 4-ая стадия не лечится», — сетует Ирина.

Делясь воспоминаниями о родительнице, актриса уточнила, что у нее с мамой не было очень близких отношений. В детстве Леоновой казалось, что больше любви и ласки получал ее брат. По-настоящему серьезный разговор с мамой у Ирины состоялся, когда она была уже взрослой 25-летней девушкой. На тот момент актриса успела развестись и одна жила на съемной квартире в Москве.