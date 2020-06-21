«С моим папой не соскучишься»: дочь Орбакайте не постеснялась показать отца в игривом образе

Многие привыкли считать, что муж Кристины Орбакайте бизнесмен Михаил Земцов отличается крайне серьезным характером. Даже на совместных фотоснимках с близкими он практически всегда выглядит суровым, редко улыбается.

В Международный день отца Клавдия Земцова, дочь старшей наследницы Аллы Пугачевой, решила разрушить этот стереотип.

«С моим папой не соскучишься. Я его очень люблю», — написала она в личном блоге.

Кадр девочка украсила забавным фотоснимком, на котором ее отец запечатлен в довольно нестандартном виде. Бизнесмен, держа за руку дочь, подпрыгнул высоко в воздух. Видно, что мужчина чему-то рад и отлично проводит время с наследницей.

Напомним, внучка Аллы Пугачевой живет вместе со своими родителями в Майами, где, собственно, и родилась. Муж Кристины Орбакайте переехал сюда еще в детстве вместе с родителями. Познакомилась пара на вечеринке у Игоря Николаева.