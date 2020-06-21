«Султанша для шехзаде Мустафы»: Беррак Тюзюнатач в мини-бикини блеснула роскошной фигурой на пляже

35-летняя Беррак Тюзюнатач сыграла в турецком сериале «Великолепный век» роль наложницы шехзаде Мустафы — Михринисы султан. Ко всему прочему, согласно сценарию, она приходилась дочерью Хайреддина паши (Близкого друга султана Сулеймана, — Прим. ред.). О своей личной жизни, как и Мерьем Узерли, Беррак говорит неохотно. Известно, что у знаменитости было несколько продолжительных романов. Как пишут в СМИ, на протяжении пяти лет она строила отношения с Бирканом Сокуллу, который еще в 2015 году разошелся со своей женой. Вскоре после этого стало известно о его связи с Тюзюнатач. Поклонники были уверены, что этот союз приведет к свадьбе. Однако не так давно прошел слух, что Беррак снова свободна. Таблоиды муссируют информацию о том, что актриса рассталась со своим избранником.

Несмотря на то, что актриса из «Великолепного века» предпочитает не распространяться о личной жизни, она весьма охотно делится с поклонниками снимками в Instagram. Так, на одной из фан-страничек Беррак появилось фото, которое ранее сама Тюзюнатач уже публиковала в личном профиле. Перед объективом фотокамеры экранная возлюбленная Мехмета Гюнсюра (шехзаде Мустафа) предстала в мини-бикини, блеснув своей точеной фигурой и подтянутым плоским животиком.