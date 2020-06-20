«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «Кирилл Андреев из «Иванушек International» не побоялся сказать правду»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

Невестка Орбакайте показала точеную фигуру в купальнике на отдыхе с внуком Пугачевой

Алена Краснова и ее возлюбленный снова устроили вечеринку у бассейна.

Невестка Орбакайте показала точеную фигуру в купальнике на отдыхе с внуком Пугачевой
Алена Краснова . фото: instagram.com/alenaakrasnova/

Алена Краснова является женой Никиты Преснякова. На свадьбе внука Аллы Пугачевой три года назад гуляли все «сливки» отечественного шоу-бизнеса. Влюбленные счастливо живут вместе в столичной квартире, которую им подарила Примадонна. Но карантин они предпочли переждать за городом в поместье Аллы Борисовны, которое раньше было ее дачей. А с наступлением лета молодые люди решили там задержаться.

Погостив несколько дней в Москве, они вернулись на реку Истра. Краснова и Пресняков собирают друзей то в особняке, то, наоборот, приходят в гости к друзьям, которые живут рядом. Так на днях они вновь повеселились на вечеринке у бассейна. Алена предстала в необычном купальнике. Верх был черного цвета, а них оттенках хаки. Наряд подчеркнул исхудавшую фигуру модели. Голову она покрыла платком, а глаза спрятала за солнцезащитными очками.

фото: instagram.com/alenaakrasnova/

Пока невестка Кристины Орбакайте загорала и общалась с подругами, Никита запускал мяч в воду, где двое парней пытались его поймать. На кадрах он блеснул спортивным прессом. Напомним, что на днях Алена устроила откровенную фотосессию она позировала в поле топлес. Пресняков ни сколько не критикует жену за подобные шалости. Он наоборот восхищается красотой своей избранницы. Поклонники ждут, когда пара заведет детей, но они не торопятся становиться родителями.

Тэги

Алена КрасноваЗвездный стильЗвезды в купальникахНикита ПресняковНовости googleоткровенное фотоФото в купальнике
Loading...