«Очаровательные»: Гарри в смокинге и Лиза в пышном платье поучаствовали в фотосессии

За тем, как растут дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина, наблюдают все поклонники артистов. Более того, у малышки Лизы есть фан-страничка в Instagram, количеству подписчиков в которой может позавидовать любой блогер. Аккаунт развивается постоянно, и периодически в нем появляются милые архивные фото и видео с участием не только Лизы, но и ее братика, а также родителей.

На этот раз на страничке появился бэкстейдж со съемок двухгодичной давности. На нем Гарри в смокинге, а Лиза в белом пушистом платье участвуют в фотосессии. Длинные волосы лапочки-дочки завиты в кудри и уложены на бок, и маленькая кокетка манерничает на камеру. Съемка проходила для лукбука бренда Valentin Yudashkin Kids, и юные модели тогда примерили самые разные наряды.

«Какие красивые», «Прекрасные создания. Очаровательные детки», «Самые лучшие», «Хорошенькие невероятно», «Принц и принцесса!», «Стараются! Трудяги!» — наперебой откликаются поклонники в комментариях.

Кстати, Гарри недавно попрощался со своими очаровательными кудряшками. На день рождения Максима Галкина он поздравлял папу уже с короткой модной стрижкой. Многие подписчики отметили, что мальчику очень хорошо после подстрижки.