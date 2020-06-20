Избитый и изуродованный: Прилучный ужаснул своим новым фото

Звезда «Мажора» Павел Прилучный совсем недавно официально развелся с супругой Агатой Муцениеце. Правда, о том, что супруги расстались, стало известно еще в феврале этого года. И с тех пор знаменитости живут порознь. Брак актеров был расторгнут достаточно быстро, они смогли договориться и о разделе имущества, и о воспитании детей – напомним, у пары их двое, 7-летний Тимофей и 4-летняя Мия. Теперь уже бывший муж оставил матери своих наследников четырехкомнатную квартиру в Москве, а там остался жить в загородном доме.

Как только стали убирать ограничения из-за коронавируса, у Прилучного возобновились съемки в картине «Побег из ада», в которой Павел играет главную роль – летчика Михаила Девятаева. Это история периода Великой Отечественной войны, когда советский летчик попал в фашистский плен. Но обстоятельства не сломили его, и герой смог сбежать на немецком самолете. Прилучный регулярно делится снимками со съемочной площадки и показывает себя в образе своего персонажа. На новом снимке, который он разместил у себя в stories, он предстал серьезно избитым и изуродованным.

Девятаева в плену пытали, истязали и морили голодом. Для роли, кстати, актеру необходимо было похудеть до экстремально низкого веса – 39 килограммов.

Сам Прилучный еще до пандемии коронавируса рассказывал, что в эту роль ему было невероятно сложно погружаться.